Öğretmen adayları matematiği sevdirmek için şenlik yaptı

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Ereğli Eğitim Fakültesi (EEF) İlköğretim Matematik Öğretmenliği 2.sınıf öğrencileri ‘Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi’ projesi çerçevesinde 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine matematiği sevdirmek için “Matematik Şenliği” düzenledi.

İlköğretim Matematik Öğretmenliği 2.sınıf öğrencileri, Doç. Dr. İlhan Karataş ile 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu Matematik Zümresi Öğretmenlerinin danışmanlığında düzenlenen ‘Matematik Şenliği’ hem öğretmenleri hem de öğrencileri heyecanlandırdı.

Kdz. Ereğli'deki 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu'nda projelerini gerçekleştiren üniversite öğrencileri, minik kardeşlerine matematiği eğlenerek öğretmek ve matematiğe karşı olan ön yargılarını kırmalarını sağlamaya çalıştı.

Okul bahçesinde belirli bir bölümünü matematiğe ayıran üniversite öğrencileri, ortaokul öğrencileri ile oyunlar oynadı, yarışmalar ve eğlenceli etkinlikler gerçekleştirdi. Matematik öğretmenliği bölümü öğrencileri ortaokul öğrencilerine matematiğin sevildiğinde zor olmadığını eğlenceli bir şekilde anlatarak gösterdi. Ortaokul öğrencileri şenlikte hem eğlenceli ve heyecanlı dakikalar geçirdi hem de matematik dersine karşı olan ön yargılarını kırdı. 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu matematik öğretmenleri, BEÜ EEF Matematik Bölümü öğrencilerine düzenledikleri bu şenlikten dolayı teşekkür ederken, öğrencileri için çok faydalı olduğunu belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.