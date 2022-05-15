Devrekli sporcu Kick Boks’ta üçüncülüğü elde etti

Zonguldak'ın Devrek ilçesinden Kick Boks Dünya Şampiyonası'na katılan Deren Aydınlı, yükseldiği finalde karşılaştığı İspanyol rakibiyle girdiği mücadele sonrası dünya üçüncülüğü elde etti.

İstanbul’da düzenlen müsabakalarda Devrekli sporcu Türkiye Kick Boks Federasyonunun faaliyet programında yer alan 7. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası ilk gün mücadeleleriyle İstanbul'da başladı. İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen organizasyona 52 ülkeden 3100'ün üzerinde sporcu katıldı. Dünya Kupasının ilk defa Türkiye'de yapıldığını anlatan Kick Boks il Temsilcisi ve Milli Takım Antrenörü Bekir Kaya, "Kick Boks Dünya Kupasında Zonguldak ili Devrekli sporcumuz Deren Aydınlı üçüncü olarak şampiyonayı tamamladı. Sporcumuz Deren Aydınlı maçlarını alarak yarı finale yükseldi. Yarı finalde tecrübeli İspanyol rakibi ile son saniyeye kadar önde olduğu maça bir puanla vererek şampiyonası üçüncü olarak sonlandırdı. Gonzalez Dominguez ispanya birinci, Konstantina Dede Yunanistan ikinci ve Deren Aydınlı Türkiye üçüncüsü olarak tamamlandı” diye konuştu.

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