Ücretli otoparkta bozuk yol tepkisi

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde belediye tarafından işletilen otoparkı kullanan sürücüler, yolun bozuk olmasına tepki gösterdi.

Alaplı şehir içindeki otoparkı kullanırken günlük 6 lira ücret ödediklerini ifade eden sürücüler, buna rağmen otoparkın içler acısı bir halde olduğunu söyleyerek tepki gösterdiler. Araçlarını otoparka bırakan sürücüler belediyenin otoparka bakım yapmasını istediler.

Günde yüzlerce aracın giriş yaptığı otoparkın yolunun bozuk olduğunu ifade eden sürücüler, "Her gün çok sayıda araç giriş çıkış yapıyor. Ayda binlerce lira kazanılıyor ama yatırıma geldiği zaman yatırım yapılmıyor. Bu kabul edilemez buraya ilgi göstermesini bekliyoruz” açıklamasında bulundular.

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