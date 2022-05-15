Zonguldak'ta Gençlik Haftası etkinlikleri başladı

Yeni krediyle konut alan ayda ne kadar ödeyecek?

'Yaşattığı acılar için çok üzgünüm'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Zonguldak'ta Gençlik Haftası etkinlikleri Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törenle başladı.

Zonguldak'ta 1521 Mayıs tarihleri arasında kutlanacak olan Gençlik Haftası Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törenle başladı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu kutlama töreninde Atatürk Anıtı önüne çelenk bırakıldı. Ardından haftanın önemine ilişkin konuşma yapıldı. Kutlamalar; sahil bandındaki etkinliklerle devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.