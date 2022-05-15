Nebioğlu Ortaokulu geleneksel kahvaltı programı düzenledi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Nebioğlu beldesinde bulunan Nebioğlu Ortaokulu ile Okul Aile Birliği Başkanlığı ve çevredeki esnafların katkılarıyla geleneksel hale getirilen kahvaltı etkinliği düzenlendi.



Okul bahçesinde düzenlenen kahvaltı etkinliğine; Nebioğlu Belediye Başkanı Ali Özdal, Çaycuma İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, Gökçebey İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Alagöz, Nebioğlu Ortaokulu Müdürü Halil Bayrak, CHP Çaycuma İlçe Başkanı Şeref Köktürk ile yönetim kurulu üyeleri, MHP Çaycuma İlçe Başkan Yardımcısı Ergin Gider, Yönetim Kurulu Üyeleri Muhammet Girgin, Can Ayvacı, Cengiz Cura, MHP Nebioğlu Belde Başkanı Çetin Verim, Kızılay Çaycuma Şube Başkanı Bünyamin Bostancı, Esnaf Odası Başkanı Hayri Kandemir, Milli Eğitim Şube Müdürleri İsmail Çelebi, Muharrem Yol, Nusret Parlak, İlçe Gençlik Spor Müdürü Şendoğan Kaya, Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Başkanı Mete Yıkılmaz, öğretmenler, Nebioğlu esnafı ile çok sayıda kalabalık topluluk katıldı.



Koronavirüs salgını dolayısıyla iki yıldır yapılamayan kahvaltılı program bu yılda coşkulu ve verimli geçti.

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