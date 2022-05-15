Engellerini futbol maçıyla aştılar

Zonguldak'ta Engelliler Haftası kutlamaları çerçevesinde düzenlenen futbol maçı ilgi gördü. Sahada futbol oynayan engelliler gönüllerince eğlendi.

Çatalağzı Engelliler Derneği tarafından Engelliler Haftası kutlamaları çerçevesinde Çatalağzı Sahası'nda futbol maçı düzenlendi. Kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve siyasi parti temsilcilerinin de yer aldığı futbol maçı renkli görüntülere sahne oldu.

İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, Zonguldak Muhtarlar Derneği Başkanı Şerafettin Nas ve engellilerin aileleri de futbol maçını heyecanla takip etti.

Etkinliğe dair gazetecilere açıklamalarda bulunan Çatalağzı Engelliler Derneği Başkanı Özcan Albas, "1016 Mayıs Engelliler Haftası'nı kutluyorum. Güzel bir havada güzel bir etkinlikle engellilerimizin eğlenmesi ve daha fazla sosyal aktivitelere katılmaları için programlar düzenliyoruz. Yine pandemiden sonra iki yıl ara verdiğimiz programlarımıza bu vesile ile başlamış oluyoruz. Geçtiğimiz yıl evde kaza sonucu hayatını kaybeden Ayhan Fidan anısına bu yıl turnuva düzenleme kararı aldık. Turnuvamızı protokolümüz ile beraber başlatıyoruz. Hep birlikte yaptığımız güzel bir çalışma oldu. Engellilerimizi evlerinden çıkartıp sosyal hayata katılmalarını istiyoruz. Aileleriyle birebir görüşüyoruz. Çıktıkları zaman da artık topluma adapte oluyorlar. Bizim amacımız onların eğlenmelerini sağlamak. Hayattan kopmalarını engellemek istiyoruz. Bizim amacımız da bu. Hayattan kopmalarını engellemek istiyoruz" diye konuştu.

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