26. Uluslararası Bilim ve Gençlik Haftası başlıyor

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nin bu yıl düzenleyeceği Uluslararası Bilim ve Gençlik Haftası Bahar Şenlikleri, Farabi VIII. ArGe ve İnovasyon Proje Pazarı etkinliği ile birlikte 16 Mayıs Pazartesi günü başlıyor.

Farabi Kampüsü Spor Salonu önünden başlayacak olan bahar şenlikleri kortej yürüyüşüne uluslararası öğrenciler geleneksel kıyafetleriyle katılacak, halkoyunları ekibi ve tüm öğrenci toplulukları ile Kilimli Anadolu Atatürk Lisesi Bando Ekibi de yer alacak. Öğrencilerin açmış oldukları stantlarda kendi bölümlerini, kulüplerini tanıtma ve ürettikleri eşyaları sergileme imkanı da bulacağı şenliğin, halk oyunları gösterileri, yöresel yemek ve dans gösterileri, konserler, sinema gösterileri, tiyatrolar, sanat sokağı etkinlikleri ile çok renkli geçmesi bekleniyor.

Diğer yandan, Türkiye'deki teknoloji ve inovasyon alanında paydaşlar arasındaki işbirliğini arttıracak faaliyetlerin işlerlik kazanması için düzenlenen Farabi VIII. ArGe ve İnovasyon Proje Pazarı da bilim şenliğine katkı sunacak. Bu bağlamda, Türkiye'deki proje fikirleri ile ilgili olacak şekilde; bölgede bilgi, fikir ve görüş alışverişini sağlanması, ArGe projelerine ilişkin teknolojik ve finansal işbirliklerinin oluşmasına ortam hazırlanması ve kazanan projelere çeşitli ödüllerin verilmesi planlanıyor.

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