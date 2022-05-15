Karadeniz Siber Güvenlik Zirvesinde yarış son hızıyla devam ediyor

ZBEÜ'de düzenlenen Karadeniz Siber Güvenlik Zirvesi'nde yarışlar tüm hızıyla sürüyor.

ZBEÜ Sezai Karakoç Kültür Merkezinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) işbirliğiyle gerçekleşen zirvede açılış konuşmalarını Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Mustafa Murat Şeker, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dr. Çetin Ali Dönmez, ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ve BAKKA Genel Sekreteri Dr. Lutfi Altunsu’nun yaptığı Karadeniz Siber Güvenlik Zirvesinde çeşitli üniversitelerden gelen öğrenciler projeleri için yarışıyor.

ODTÜ, Kocaeli, Dumlupınar, Karabük, OSTİM Teknik, Konya Karatay, Bartın üniversitelerinden yoğun öğrenci katılımının olduğu zirvede, öğrenciler zirvenin kendilerine katkısının çok olduğunu, sektörün önde gelen isimleri ile tanışma fırsatı yakaladıklarını ve bu hususların kendilerini motive ettiğini dile getirdi. 3 gün boyunca devam eden ve bugün sonuçların belli olacağı zirvede yoğun katılım dikkat çekerken, ZBEÜ öğrencileri de yarışmada alanındaki yerini aldı. Zirve boyunca öğrencilerle yakından ilgilenen ve samimi sohbetler gerçekleştiren Rektör İsmail Hakkı Özölçer, sohbetlerinde bilhassa öğrencilerin bilişim sistemlerine yönelik ilgilerini, güçlü bir motivasyonla, üretim faaliyetine dönüştüreceğine ve en önemlisi inovatif perspektiflerini beklenenin de ötesinde geliştireceğine içtenlikle inandıklarını vurguladı.

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