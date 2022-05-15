“26. Uluslararası Bilim ve Gençlik Haftası Bahar Şenliği” Spor Turnuvalarında Kupalar Sahiplerini Buldu

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nin 30. yılı çerçevesinde bilim, kültür, sanat ve spor etkinlikleriyle geçecek olan 26. Uluslararası Bilim ve Gençlik Haftası Bahar Şenlikleri, spor müsabakalarıyla başladı.

Düzenlenen spor etkinlikleri; Masa Tenisi KadınlarErkekler, Basketbol Erkekler, Voleybol KadınlarErkekler branş ve kategorilerinde gerçekleşti. 1013 Mayıs tarihleri arasında Farabi Kapalı Spor Salonundaki müsabakalar oldukça zevkli ve çekişmeli geçerken, takımlar centilmence mücadele etti. Spor karşılaşmaları sonucunda; Masa Tenisi Kadınlar ve Erkeklerde Tıp Fakültesinin Takımları birinci olurken, Basketbol Erkeklerde Fen Edebiyat Fakültesi Takımı, Voleybol Erkeklerde Mühendislik Fakültesi Takımı, Voleybol Kadınlarda ise Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Takımı şampiyon oldu.

Takımlara kupa ve madalyaları Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu tarafından takdim edildi.

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