Fatih Erbakan: Üretim, istihdam, ihracat odaklı ekonomi modelini uygulayacağız



Ergün AYAZ/Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak) (DHA)YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Ereğli ilçe ve Kocaeli il kongrelerine katıldı. Erbakan üretecekleri kaynakla üretim, istihdam ve ihracat odaklı ekonomi modelini uygulayacaklarını söyledi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan önce Zonguldak´ın Ereğli ilçesinde Tatoğlu Kültür Merkezi´nde yapılan Ereğli İlçe Kongresi ne katıldı. Kongreye parti lideri Erbakan´ın yanı sıra, Genel Başkan Sanat Danışmanı Davut Güloğlu, Genel Başkan Yardımcıları Mikdat Erdem, Cemil Çolak ve partililer katıldı. Partililer tarafından kongre salonunun girişinde karşılanan Erbakan, "54. Hükümette Erbakan hocamızın yaptığı gibi işçinin, memurun, emeklinin, çiftçinin alım gücünü refah seviyesini arttıracak adımları atacağız. Bunu kim yapabilir? Sadece milli görüşçü yapabilir. 50 senelik geçmişimiz bunun ispatıdır." dedi.

Son bir ayda Türkiye'nin en fazla üye kaydeden siyasi partisi olduklarını belirten Erbakan, "Bu sonuç cenabı Allah'ın yardımıdır, davamızın geleceğidir. Erbakan hocamızın dediği gibi iman, iman, iman ile bu sonucu elde ettik." ifadelerini kullandı. Zonguldak Şehit Madenci Aileleri Derneği, Erbakan´a maden şehitlerinin isminin yazıldığı 67 numaralı formayı hediye etti."

ÜRETİM, İSTİHDAM, İHRACAT ODAKLI EKONOMİ MODELİNİ UYGULAYACAĞIZ

Ereğli´nin Ardından Kocaeli İl Kongresine katılan Erbakan burada Milli Kaynak Paketi kitabıyla kaynak üretileceğini söyledi. Erbakan, "1 senede 15 adımda 150 milyar dolar kaynak nasıl bulunacak ? İsrafın önüne geçilmesi, imtiyazlı holdinglere kaynak ayrılmasının durdurulması ve üstüne bir de yıllık 150 milyar dolar kaynağın eklenmesiyle oluşacak olan imkanla üretim, istihdam, ihracat odaklı ekonomi modelini uygulayacağız. Kocaeli teşkilatımız kitapları getirdiler. 81 ilimize 681 refah projesi kitabımız hazır. Bu üretim, istihdam, ihracat, dış ticaret açığı kapatılsın diye dış ticaret fazlası verelim diye, Türk lirası pul olmasın diye. Bütün bunların ilacı üretim istihdam ve ihracat ve onu hangi ilde hangi tesiste hangi fabrikada yapılacağını gösteren işte bu kitap. Kim yapabilir bunu ? Sadece Milli Görüş sadece Yeniden Refah yapabilir. Yeniden Refah mazlumun, ezilen halkın iktidarı oldu." dedi. Erbakan daha sonra partiye yeni üye olanların yakasına rozet takıp tebrik etti. DHA-Politika Türkiye-Zonguldak / Ereğli Ali Sencer ARSLAN, Sinan KABATEPE

2022-05-15 18:22:45



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