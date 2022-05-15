Ali Sencer ARSLAN/ÇAYCUMA (Zonguldak) (DHA)- ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos liman bölgesinde seyir halindeki TIR, alev alev yandı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Çaycuma ilçesine bağlı SaltukovaFilyos yolu liman bölgesine seyir halindeki bir TIR´da henüz belirlenemeyen sebepten ötürü yangın çıktı. Dorsenin yandığını fark eden TIR sürücüsü bağlantıyı ayırarak TIR'ın ön bölümünü dorseden uzaklaştırdı. TIR´ın yandığını gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken, TIR´ın dorsesinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken vatandaşları ise olay yerinden uzaklaştırdı. TIR´dan yükselen alevler ve söndürme çalışmaları cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Olayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Çaycuma Ali Sencer ARSLAN
2022-05-15 18:44:25
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