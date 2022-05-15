Nişan yemeğinden 19 kişi zehirlendi

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Cem SÜRMENELİ/ALAPLI (Zonguldak) (DHA)- ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde bir nişan etkinliğinde dağıtılan tavuk yemeğinden zehirlendikleri şüphesiyle 19 kişi hastanel kaldırıldı.

İlçeye bağlı Çamcılar Köyü'nde 60 kişinin katıldığı nişan töreninde ikram edilen tavuk yemeğini yiyenlerden bir kısmı rahatsızlanarak Alaplı Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Hastaneye başvuran 19 kişi, halsizlik ve kusma gibi şikayetlerle gıda zehirlenmesi şüphesi ile tedaviye alındı. İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinin tavuktan numune aldığı olayla ilgili soruşturma başlatılırken, tedavisi tamamlanan 19 kişi taburcu edildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Alaplı Cem SÜRMENELİ

2022-05-15 20:59:55



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