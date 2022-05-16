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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alaplı’da ‘Engelsiz cami engelsiz ibadet' buluşması

İHA

Alaplı’da ‘Engelsiz cami engelsiz ibadet' buluşması

Zonguldak'ın Alaplı İlçe Müftülüğü tarafından engellilere yönelik 'Engelsiz cami engelsiz ibadet' temalı cami buluşması gerçekleştirildi.
Diyanet İşleri Başkanlığı talimatları gereği her ayın son pazar günü gerçekleştirilmekte olan 'Engelsiz cami engelsiz ibadet' temalı cami buluşması bu ay 1016 Mayıs Engelliler Haftasından dolayı merkez camiinde gerçekleştirildi. Buluşma Kur'anı Kerim tilavetiyle başladı. İlahi ve kasidelerin ardından konuşan Alaplı İlçe Müftüsü Aydın Bostancı, "İnsana verilen nimette ,külfette imtihandır. Asıl engel yüreklerde olandır. Bizi Rabbimize yaklaştırmayan her şey engelimizdir. Engelli olan kardeşlerimizin önünde duran engelleri kaldırmak hepimizin görevidir. Engelinden dolayı dört duvar arasına hapis olmuş dışarıya çıkamayan engelli kardeşlerimizin ellerinden tutup onları en azından haftada bir Cuma namazına, camiye, çarşıya ve parka getirmek topluma kazandırmak hepimizin vazifesi olmalı. Engelli Koordinatörlüğü olarak her ay düzenlediğimiz engelli buluşması vesilesi ile Engelliler haftasını tebrik ediyor bu hafta düzenlenen etkinliklerle herkesin engelli kardeşleri için yapabileceği bir şeyin olduğu gerçeği noktasında neler yapabileceğimizi düşünmemize vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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