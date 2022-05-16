14 yaşındaki kız, annesini vurdu

Yeliz ALAGÖZ/ ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ta, psikolojik tedavi gördüğü belirtilen İ.C. (14) adlı kız çocuğu, annesi S.C.'yi (39) tabancayla sırtından ateş ederek yaraladı.
Olay, öğle saatlerinde, Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova beldesinde meydana geldi. Psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen İ.C. adlı kız, evde bulunan, dedesine ait tabancayı alıp, ateşleyerek annesi S.C.'yi sırtından vurdu. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekibi, S.C.'ye ilk müdahalede bulundu. Ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan S.C., tedaviye alındı. İ.C., polis merkezine götürülürken, soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Çaycuma Yeliz ALAGÖZ
2022-05-16 15:54:08
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