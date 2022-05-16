Alaplı'da üst geçit yapımı tamamlandı

'Yaşattığı acılar için çok üzgünüm'

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Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü tarafından inşa edilen KonakTaşbaşı mahalle yaya üst geçit çalışmalarının yapımı tamamlandı.

Zonguldak’ın Alaplı İlçesi Konak, Taşbaşı Mahallesi'ne birleştiren üst geçit vatandaşları sevindirdi. Akçakoca Ereğli arası karayolu üzerinde bulunan Konak, Taşbaşı Mahallesi arasındaki yayaların kısa sürede karşıya geçmesi için Karayolları ekipleri çalışmalarını hızlandırdı. Karayolları Bölge Müdürlüğü, halktan gelen talepleri göz önünde bulundurarak söz konusu bölgeye yaya geçit yapılması çalışmalara başladı. Üst geçidin ayakları vinç yardımıyla bölgeye getirilerek her iki yakaya yerleştirildi.

Vatandaşlar, Konak Mahallesi ve Taşbaşı Mahallesi’ne birbirine bağlayan üst geçidinin yapımında yakından ilgilenen Danıştay Başkanı Zeki Yiğit’e teşekkürlerini ilettiler.

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