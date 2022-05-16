Köprüde intihar girişimini polis engelledi

'Yaşattığı acılar için çok üzgünüm'

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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bulunan Filyos Nehri üzerindeki köprüde bir kişi intihar girişiminde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, olay saat 17.30 sıralarında ilçenin girişindeki köprüde meydana geldi. E.V. isimli şahıs köprünün korkuluklarına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Çevredeki vatandaşlar hemen durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine ayrıca polis ekipleri sevk edildi.

Köprüden atlamadan polis ekiplerinin bir anlık dikkatsizliğinden faydalanması sonucu etkisiz hale getirilen şahıs ilk olarak Çaycuma Devlet Hastanesine götürüldü. Polis ekiplerinin polis aracına bindirmek istedikleri sırada da zorluk çıkartan adam tedavi altına alındı.

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