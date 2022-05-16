Mazgalı çalma anı güvenlik kamerasına yansıdı 

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK´ta, bir kişinin sokak girişindeki yaklaşık 80 kiloluk demir mazgalı aracının bagajına yükleyerek çalma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay gece saatlerinde Çınartepe Mahallesi´nde meydana geldi. Sokak girişinde bulunan mazgal kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. Mazgalı çalanı araştıran mahalle sakinleri bir eve ait güvenlik kamerasını izledi. Görüntülerde aracıyla gelen kişinin önce çevreyi kontrol ettiği, ardından yerdeki yaklaşık 80 kilo ağırlığındaki mazgalı aracının bagajına koyarak gittiği görüldü.
Polis ihbar üzerine görüntüleri inceleyerek mazgalı çalan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Merkez Cüneyt ÖZFİDAN
2022-05-16 23:22:37
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