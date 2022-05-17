Grizu faciasında ölen 30 işçi dualarla anıldı Facianın 12. yılında 30 işçi kuyu başında anıldı

Zonguldak'ta 12 yıl önce meydana gelen grizu patlamasında hayatını kaybeden 30 madenci, olayın yaşandığı kuyunun başında dualarla anıldı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu Karadon Müessesesi 540 kodundaki maden ocağında 17 Mayıs 2010 günü grizu patlaması meydana gelmiş, olayda 30 madenci yaşamını yitirmişti. Facianın 12. yıl dönümünde hayatını kaybeden madenciler, olayın meydana geldiği kuyunun başında dualarla anıldı. Anma törenine 00.0008.00 vardiyasından çıkan işçiler ile 08.0016.00 vardiyası işçileri katıldı.

Kuyu başında gerçekleştirilen anma töreninde Kur'anı Kerim okundu. Hayatını kaybeden işçiler için dua edildi. İkramların ardından tören sona erdi. Gündüz vardiyası işçileri, yerin metrelerce altında kaybettikleri meslektaşları için düzenlenen törenin ardından kömür üretimi için maden ocağına indi.

Bir açıklama yapan Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, “17 Mayıs 2010 Karadon’da 540 kotunda taşeron şirketin çalışanı 30 arkadaşımızı kaybettik. Üzerinden tam 12 yıl geçmesine rağmen acılarımız dinmedi" dedi. Tüm maden şehitlerini rahmet ve şükranla andığını kaydeden yeşil, "Allah tekrar bize böyle acılar yaşatmasın” diye konuştu.

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