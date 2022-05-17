Alaplı'da 15-21 Mayıs Gençlik Haftası faaliyetleri başladı

Zonguldak'ın Alaplı Gençlik Merkezi Müdürlüğü tarafından 1521 Mayıs Gençlik Haftası kutlamaları doğrultusunda Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle gerçekleştirilen Alaplı Gençlik Merkezi kurslarının Sergisi açıldı.

Alaplı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hasan Demir ve beraberindekiler Öğrenciler ile vatandaşlar, Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle gerçekleştirilen Alaplı Gençlik Merkezi kurslarının yaptığı ,Karakalem ve Akrilik çalışmaları, Ebru sanatına, Boyama sanatında Çini sanatına kadar birçok ürün Atatürk Anıt Alanında ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Alaplı Gençlik ve spor İlçe Müdürü Demir yaptığı açıklamada," Gençlik Merkezi ile Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle gerçekleştirilen ve kursların yaptığı çalışmalarından oluşan sergisini gezdik. Gerçekten çok güzel eserler ortaya koymuşlar. Evlatlarımızın gönlünden geçenleri, duygularını kağıda resmetmeleri o duyguları yansıtması gerçek bir başarı. Evlatlarımızı ve öğretmenlerimizi kutluyoruz. Serginin ardından Gençlik Merkezimizdeki diğer kurslarımızı gezerek öğrencilerimize başarılar diledik. Gençlik Merkezimiz açıldığı günden bugüne kadar yüzlerce öğrencimize, gencimize kucak açarak büyük ve önelmiş bir görevi yerine getirdi" dedi.

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