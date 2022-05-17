16 Mayıs Pazartesi sabahı açılışı gerçekleştirilen Farabi VIII ArGe ve İnovasyon Proje Pazarında ödüller sahiplerini buldu.

Jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucu ödüle layık görülen projeler arasında bu yıl ilk kez lise kategorisi de yer aldı. Öğleden sonra gerçekleştirilen ödül töreninde ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal ve senato üyeleri tarafından ArGe Proje Pazarına destek veren sponsorlara teşekkür plaketi takdim edildi. Hemen ardından da dereceye giren proje temsilcilerine ödülleri verildi.

Lise kategorisinde 3. olan proje 1000 TL, 2. olan proje 1.500 TL, 1. olan proje ise 2.500 TL ödüle layık görüldü. Profesyonel kategoride 3. olan proje 5000 TL, 2. olan proje 7.500 TL, 1. olan proje ise 15000 TL ödüle layık görüldü. Her iki kategori için mansiyon ödülü ise 1000 TL olarak belirlendi.

Farabi VIII ArGe ve İnovasyon Proje Pazarında lise kategorisinde ödül alan çalışmalar şöyle:

"Birinci: Nanopartikül İçeren Sinir Otu (Plantago Lanceolata) Özütü İle Priming Uygulamasının Bamya (Abelmoschus esculentus L.) ve Hıyar (Cucumis sativus L.) Tohumlarının Abiyotik Stres Koşullarında Çimlenmesi Üzerine Etkisi. İkincisi: Çörek Otu( Nigella Sativa L.) Bitkisinden Sentezlenen Karbon Nanopartiküllerin Teşhis ve Tedavi Ajanı Olarak Kullanımının Araştırılması. Üçüncü: Türkiye’deki Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Bölgelere Göre Digital Atlası. Mansiyon ödülü; Doğal Boyar Madde ve Bitki Ekstraktı Katkılı Duvar Küflerini Önleyici Boya Üretimi ve Karakterizayonu. Farabi VIII ArGe ve İnovasyon Proje Pazarında profosyonel kategoride ödül alan çalışmalar:

Birinci: Çok Amaçlı Polimerik Membran Üretici Yerli Üretim Hava Püstürücü Cihaz. İkincisi: OtikaLandbot. İkincisi: I.O.T Projesi. Üçüncü: Yatay Korozyon Hücresi Tasarımı ve Üretimi. Üçüncü: Pamuklu Kumaşların Ön İşlem Sırasında Farklı Aktivatörler Kullanılarak Sıcaklığın e Kimyasalların Azaltılmasına Yönelik Optimazasyon Çalışmaları. Üçüncü: Ankara İli Atmosferindeki Polenlerin Makine Öğrenmesi Yoluyla Tahmini. Mansiyon: Görüntü İşleme İle İnsansız Hava Araçlarında Nesne Tespit ve Takibi."

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