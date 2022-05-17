300 yıllık çınar ağaç, 'anıt ağaç' olarak tescillendi

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde bulunan 300 yıllık çınar ağacı, 'anıt ağaç' olarak tescillendi.

Zonguldak Tabiat Varlıklarını Koruma kurulu Genel Müdürlüğü’nce Alaplı ilçesine bağlı Kocaman mevkiinde bulunan 300 yıllık çınar ağacı 'anıt ağaç' olarak tescillendi. Alaplı İlçe Kaymakamı Vedat Yılmaz, Kocaman mevkiinde Orman İşletme Fidan Yetiştirme Sahası’nda bulunan çınar ağacının yaşlı olması ve korunmasını sağlamak amacıyla inceleme yaptırdıklarını belirterek, "Uzman ekibimizin yaptığı inceleme neticesinde, çınar ağacının yaklaşık 300 yaşında, 2,5 santimetre genişliğinde, 18 metre boyunda ve 10 metre iz düşüm alanına sahip olduğu tespit edildi" ifadelerini kullandı.

Gerekli bilgilerin elde edilmesinin ardından Kaymakamlık olarak "Anıt Ağaç " olarak tescil edilmesi için başvuruda bulunduklarını anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Orman alanların içerisinde farklı türlerin içerisinde yaşlı türlerin barındıran bir Coğrafya barındıran Zonguldak. Tabi, çok faklı ağaç türleri var. Türkiye’nin en büyük yaşlı ağaç rezervi bulunduran alanlardan biri Zonguldak Alaplı İlçesindeki 4118 yaşında Dünyanın en yaşlı ağaçlardan biri ilçemizdedir. yine bu ağaç popülasyonun yarı sıra 1000 yaşın üzerinde 4 tane daha bu mevcut ağacın yanında porsuk ağacımız var. Bu tabi Milli Parklar bölgesi içerisinde bulunan porsuk ağaçları ender bulunduğu bir yerdir. Burada yine tescil ettiğimiz bir çınar ağacımız var, 2,5 metre genişliğinde 18 metre yüksekliğinde Ulu Çınar dediğimiz ağaç türü Orman İşletmenin fidan türü yetiştirici alanında bulunması güzel bir tesadüf oldu. Ormanlık alanlarımızı korumak önemli onlar, hem zamana karşı hem insana karşı durmuşlar. Bizim görevimiz bu yaşlı ağaçlarımızı korumak ve onları tanıtmak. İlçemiz bu açıdan şanslı bir ilçe. yine, bu Çınar ağacımız Başvurumuz sonuçlandı ve söz konusu çınar ağacı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Genel Müdürlüğü'nce 'Anıt Ağaç' olarak tescil edildi."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.