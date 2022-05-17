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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde dün başlayan bilim gençlik haftası konserlerle devam etti.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde bu yıl 26. düzenlenen Uluslararası Bilim Gençlik Haftası etkinlikleri coşkuyla başladı, konserlerle devam etti. Açık oyun alanlarında halk oyunları gösterilerinin ardından uluslararası öğrencilerin yöresel yemek ve dans gösterileri gerçekleştirildi. Şenlikler rock konserleri ile gece saatlerinde devam etti. Öğrenci müzik gruplarının ana sahnede gerçekleştirdiği konserlere yüzlerce öğrenci büyük ilgi gösterdi.

İki yıllık pandemi sürecinin ardından şenliklerde doyasıya eğlenen öğrenciler gece boyunca müzik gruplarının söylediği şarkılara eşlik etti.

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