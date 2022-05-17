Alaplı’da bıçaklı yaralama: 3 yaralı

'Yaşattığı acılar için çok üzgünüm'

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Zonguldak'ın Alaplı İlçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, Gece saatlerinde Zonguldak'ın Alaplı Karşıyaka meydana meydana geldi. İddiaya göre Ereğli İlçesinden gelen bir grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 3 işi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralıları hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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