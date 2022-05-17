Tartıştığı kişiyi silahla yaraladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tartıştığı kişiyi silahla yaraladı

İHA

Tartıştığı kişiyi silahla yaraladı

Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde iki kişi arasında çıkan tartışmada M.G isimli kişi silahla yüzünden yaralandı.
Edinilen bilgiye olay sabah saatlerinde Kilimli meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir kişi, eşini aradığını iddia ettiği M.G. ile bir araya geldi. Karşılıklı diyalog halindeyken karşı taraf aniden M.G.’ye silahla ateş etti. Yüzünden silahla yaralanan M.G. için durum, sağlık ekiplerine bildirildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından M.G. Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Alaplı’da bıçaklı yaralama: 3 yaralı
YEREL HABERLER Alaplı’da bıçaklı yaralama: 3 yaralı
Aldoğan, "81 bin 187 adet yardımcı kaynak kitap öğrencilerimize ulaştırıldı"
YEREL HABERLER Aldoğan, "81 bin 187 adet yardımcı kaynak kitap ...
Aile haftasında dikkat çekmek için yürüdüler
YEREL HABERLER Aile haftasında dikkat çekmek için yürüdüler
Zonguldak'ta Biyosidal ürün uygulayıcı eğitimi düzenlendi
YEREL HABERLER Zonguldak'ta Biyosidal ürün uygulayıcı eğitimi ...
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
Bilim Gençlik Haftası konserlerle devam etti
YEREL HABERLER Bilim Gençlik Haftası konserlerle devam etti
300 yıllık çınar ağaç, 'anıt ağaç' olarak tescillendi
YEREL HABERLER 300 yıllık çınar ağaç, 'anıt ağaç' olarak tescillendi
12 yıl önce grizu patlamasında ölen 30 madenci anıldı
YEREL HABERLER 12 yıl önce grizu patlamasında ölen 30 madenci anıldı
Farabi VIII Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarında Ödüller Sahiplerini Buldu
YEREL HABERLER Farabi VIII Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarında ...
Alaplı'da 15-21 Mayıs Gençlik Haftası faaliyetleri başladı
YEREL HABERLER Alaplı'da 15-21 Mayıs Gençlik Haftası faaliyetleri ...
Grizu faciasında ölen 30 işçi dualarla anıldı Facianın 12. yılında 30 işçi kuyu başında anıldı
YEREL HABERLER Grizu faciasında ölen 30 işçi dualarla ...
Safra kesesinden 1250 taş çıktı, doktor ismini yazdı 
YEREL HABERLER Safra kesesinden 1250 taş çıktı, doktor ismini yazdı 
Mazgalı çalma anı güvenlik kamerasına yansıdı 
YEREL HABERLER Mazgalı çalma anı güvenlik kamerasına yansıdı 
Köprüde intihar girişimini polis engelledi
YEREL HABERLER Köprüde intihar girişimini polis engelledi
Zonguldak’ta uyuşturucu şebekesi çökertildi
YEREL HABERLER Zonguldak’ta uyuşturucu şebekesi çökertildi
Çataklı, Sera Bölgesi’nde incelemede bulundu
YEREL HABERLER Çataklı, Sera Bölgesi’nde incelemede bulundu
Benzin bidonunu çakmakla yakınca vücudu yandı 
YEREL HABERLER Benzin bidonunu çakmakla yakınca vücudu yandı 
Altınlarla kaçmaya çalışan telefon dolandırıcıları yakalandı
YEREL HABERLER Altınlarla kaçmaya çalışan telefon dolandırıcıları ...
Sahilde kitap okudular, farkındalık oluşturdular
YEREL HABERLER Sahilde kitap okudular, farkındalık oluşturdular
Alaplı'da üst geçit yapımı tamamlandı
YEREL HABERLER Alaplı'da üst geçit yapımı tamamlandı
ZBEÜ'deki 26. Uluslararası Bilim ve Gençlik Haftası coşkuyla başladı
YEREL HABERLER ZBEÜ'deki 26. Uluslararası Bilim ve Gençlik Haftası ...
Farabi VIII. Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarı'nın açılışı gerçekleşti
YEREL HABERLER Farabi VIII. Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarı'nın ...
Zonguldak'ta engelliler temsili törenle bir günlüğüne asker oldu
YEREL HABERLER Zonguldak'ta engelliler temsili törenle bir günlüğüne ...
14 yaşındaki kız, annesini vurdu
YEREL HABERLER 14 yaşındaki kız, annesini vurdu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.