Aracıyla geldi, 80 kiloluk mazgalı çalıp gitti Pişkin hırsız rahat tavırlarıyla güvenlik kamerasında

'Yaşattığı acılar için çok üzgünüm'

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Zonguldak'ta kanala yerleştirilen 80 kilogram ağırlığındaki mazgalı aracının bagajına koyarak uzaklaşan pişkin hırsız güvenlik kamerasına yakalandı.

Edinilen bilgiye göre hırsızlık olayı gece saatlerinde Çınartepe Mahallesi'nde yaşandı. Sabah saatlerinde yol kenarındaki mazgalın olmadığını fark eden mahalleli, olay yerini kaydeden güvenlik kamerasını inceledi.

Gece 01.00 sıralarında aracıyla olay yerine gelen pişkin hırsız önce etrafı kontrol etti. Aracının bagaj kapağını açan hırsızlık şüphelisi yerinden söktüğü 80 kilogram ağırlığındaki mazgalı aracının bagajına yükleyerek hızla olay yerinden uzaklaştı.

Rahat tavırlarıyla dikkat çeken hırsızlık zanlısının kimliğini tespit etmek için çalışma başlatıldı.

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