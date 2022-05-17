Eşini rahatsız etmekle suçlayıp, iş yerinde vurdu

Cüneyt ÖZFİDAN/ KİLİMLİ (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK´ın Kilimli ilçesinde, A.B. (49) eşini telefonla rahatsız ettiğini ileri sürdüğü M.G.´yi (30) iş yerinde tabancayla vurarak yaraladı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı
Olay, öğle saatlerinde Kilimli ilçesi Gelik Beldesi Merkez Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, A.B. eşini telefonla arayarak rahatsız ettiği iddiasıyla aynı mahallede oturan M.G.´nin işlettiği beyaz eşya mağazasına gitti. A.B., M.G.´nin elinden telefonunu alarak eşiyle mesajlaşıp mesajlaşmadığına baktı. Bu sırada yaşanan tartışma üzerine A.B. üzerinde bulunan tabancayı çıkartarak M.G.´ye ateş etti. Kurşun M.G.´nin çenesini sıyırıp duvara saplanırken, A.B. olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi´ne kaldırılan M.G. tedavi altına alındı. Polis, A.B.´yi yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Merkez Cüneyt ÖZFİDAN
2022-05-17 13:27:50
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.