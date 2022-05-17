Cadde ortasında unutulan valiz ekipleri harekete geçirdi

'Yaşattığı acılar için çok üzgünüm'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Zonguldak’ta caddede şüpheli çanta ihbarı ekipleri harekete geçirdi.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Gazipaşa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde ortasında unutulan valiz ekipleri harekete geçti. Vatandaşların durumu fark etmesi üzerine olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri valizin etrafına güvenlik önlemi aldı. Ardından ekiplerin valizi kontrol etmesi sonucunda içerisinden kıyafet çıktı. İhbarın asılsız çıkmasının ardından polis ekipleri olay yerinden ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.