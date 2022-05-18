Çaycuma 'da yerli tohumlar toprakla buluştu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde sebzede yerli malı çalışmaları başlattı.

Adı kaybolmaya başlayan Çaycuma manda yoğurdunun üretimi ve Türkiye'de dolaşıma sokmasıyla büyük bir başarı elde eden Aynur Çakar, hedefinin Zonguldak ve Çaycuma' da yerli üretim yaparak sebzede de sağlıklı gıdaya ulaşımı sağlayabilmek olduğunu söyledi. Yapılan çalışmaya Çaycuma İlçe Tarım ve Orman Müdürü Coşkun Ulutaş, Ziraat Odası Başkanı Rıza Çapkın, Muhtarlar Derneği Başkan Yardımcısı Halit Turpçu ve yönetim kurulu üyeleri, Müftülük Şube Müdürü Mehmet Bali, banka müdürleri, daire müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Konuyla ilgili olarak Aynur Çakar şunları söyledi, "Çaycuma'nın bereketli topraklarında üreteceğiz. Çalışıyoruz. Bu bulunduğumuz alan çöplük gibi bir yerdi burayı ekilebilir alan haline getirdik. İstenilirse başarılmayacak hiç bir şey yok. Milli Emlak yetkililerinin de çok emeği var. Tarımsal alan konusunda çok duyarlılıkları var. Teşekkür ediyorum" dedi.

Çaycuma İlçe Tarım ve Orman İlçe Müdürü Coşkun Ulutaş ise "Çalışma için Aynur Abla işletmesinin sebze fidesi ve mısır tohumu etkinliğine katıldık. Yerel tohumlardan elde edilecek ürünler toprakla buluşacak. Yerelde sebze fidesi üreten firmalarımız var. Bunlardan tedarik edilen fidelerle beraber başta domates, biber, hıyar ve patlıcan olmak üzere sebze üretimi yapılacak. Ayrıca sütlü mısır diye tabir ettiğimiz Bakanlığımızın Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünde geliştirilen samata isimli bir çeşit var. Bu çeşitten mısır ekimi yapılacak. Tamamen yerelde tüketime yönelik, Çaycuma' da ve misafirlerin tarladan tüketicinin rahatça ulaşabileceği bir ürün elde edileceğine inanıyorum. Güvenli gıdaya ulaşmak zor. Bu bakımdan yerli üretim önem kazandı. Üretim yapanın yanınızdayız. Gıdaya ulaşım zorlaştı. Çiftçimiz daha çok üretsin, daha çok vatana millete faydalı olsun. Üreticimiz Aynur Ablaya Çaycuma ya Ülkemize bereketli olsun diyorum" dedi.

Çaycuma Ziraat Odası Başkanı Rıza Çapkın ise Aynur Abla işletmesi yerli fide ve tohum dikme etkinliğine katılan misafirlere teşekkür etti. Tarlada, Müftülük Şube Müdürü Mehmet Bali tarafından bereket duası yapıldı. Ayrıca katılımcılar tarafından tarlaya fide dikimi yapıldı.

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