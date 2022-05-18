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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Boncuk' ismini verdiği kuzu, çocuğu gibi peşinden ayrılmıyor

İHA

'Boncuk' ismini verdiği kuzu, çocuğu gibi peşinden ayrılmıyor

Zonguldak Alaplı ilçesinde 59 yaşındaki Seyhan Karatan’ın 10 günlükken yanına alarak biberonla büyüttüğü Boncuk isimli kuzusu bir an olsun yanından ayrılmıyor.
Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde yaşayan Seyhan Karatan, evinin içinde büyüttüğü kuzuyla çocuğuymuş gibi ilgileniyor. Karatan, 10 günlükken aldığı kuzuyu 2 aydır besliyor. Seyhan Karatan'ın evcil hayvan gibi peşinden giden Boncuk isimli kuzu, sahibin izinde yaya geçidinden geçiyor, kaldırımda zıplıyor, insanların ilgi odağı oluyor.
Markete, bakkala, manava, hatta pikniğe bile kuzusuyla beraber gittiğini belirten Seyhan Karatan, "On günlük olarak sahiplendik, şu an iki aylık, nereye gidersek oraya gidiyor. Her şeyi yiyor, adeta bizim çocuğumuz gibi oldu" dedi.

"Evimizin bir çocuğu gibi oldu"
Kuzuyu kendi çocukları gibi beslediklerini anlatan 59 yaşındaki Seyhan Karatan ise şunları söyledi:
"Onlar sevgiyi hisseden hayvanlar. Ben bunu 10 günlük olunca aldım ve iki aydır benimle yaşıyor. Benimle beraber nereye gidersem bu da oraya gidiyor. Ben neredeysem bu da orada. Ev içinde ben oturuyorum o da oturuyor. Ben yatınca bu da yatıyor. Kalkınca bu da kalkıyor, başka işi gücü yok zaten. Ancak benimle duruyor, başka kimseyle durmuyor. Önceden alıştırdığım için tuvalete girip ihtiyacını oraya yapıyor. Oraya bir pas pas koyuyorsunuz, oraya girip çıkıyor. Eve girerken ayaklar temizleniyor. Benden daha temizdir. Nereye gidersek arkamızdan geliyor. Asla kesmeye düşünmüyorum, elimle büyüttüğüm yavrularım benim onlar, kıyamam" ifadelerini kullandı.

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