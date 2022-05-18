Muhtarlar ve belediyelere su güvenliği, sanitasyon eğitimi verildi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Muhtarlara ve Belediyelerde su işlerinden sorumlu personele su güvenliği ve sanitasyonu eğitimi verildi.

Hükümet Konağında gerçekleşen toplantıda Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun, suların vatandaşlara temiz ve güvenli bir şekilde ulaştırılmasından sorumlu muhtarlara ve belediyelere verilen bu eğitim daha bilinçli bir şekilde bu görevlerini yerine getirmelerini sağlayacak olup, varsa bu konuda sorunlarını belirtmelerini ve çözümleri için destek olacaklarını belirtti. İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Emrah Doğan ise temiz suya erişimin bir insan hakkı olduğunu vurgulayıp, toplumun temel içme kullanma suyunun sağlıklı ve güvenli olmasının pek çok hastalığın ortaya çıkışını önleyeceğini ifade etti.

İlçe Özel İdare Temsilcisi Kemalettin Yaşar, İlçe Sağlık Müdürlüğü Çevre Sağlığı Teknisyenleri Fatih Korkmazyiğit, Ezgi Mocan ve Mustafa Oğuz Gökçek’in de hazır bulunduğu toplantıda Uzm.Gıda Müh. Tuğrul Dereli tarafından 'İçme Kullanma Suyu Şebekesinde Su Güvenliği ve Sanitasyonu' eğitimi verilerek; içme kullanma sularında kalite parametreleri ve halk sağlığı açısından değerlendirilmesi, suların kirlenme nedenleri, dezenfeksiyon, su uygunsuzluğu ve yönetimi konularında bilgiler verildi. Eğitim sonunda izleyicilerden gelen sorular cevaplandı.

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