GMİS Yönetim Kurulu “19 Mayıs kutlu olsun”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GMİS Yönetim Kurulu “19 Mayıs kutlu olsun”

İHA

GMİS Yönetim Kurulu “19 Mayıs kutlu olsun”

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, yönetim kurulu adına bir mesaj yayınlayarak 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı.
Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı yayımladığı mesajla kutladı. Yeşil’in mesajı şöyle;
“Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün doğumunun 141. yılında, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 103. yılını kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. 19 Mayıs 1919 tarihi, Mustafa Kemal Atatürk'ün, şanlı kurtuluş mücadelemizin ateşini yaktığı ve özgürlük bayrağımızı Anadolu'da dalgalandırdığı tarihtir. 19 Mayıs 1919 tarihi ulusal egemenliğe dayanan, tam bağımsız, çağdaş, demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasına uzanan sürecin ilk adımıdır. Elinde ulusuna olan güveninden başka hiçbir şey olmayan Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun’dan başlattığı bağımsızlık mücadelesi dalga dalga tüm vatana yayılarak tarihte eşine az rastlanır bir destan yazılmış ve Türkiye Cumhuriyeti’nin temelleri atılmıştır. Türk gençliğine olan güvenini ve inancını “Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz” sözleriyle ifade eden Atatürk, ulusumuzun var olma, bağımsızlık ve özgürlük meşalesinin ateşlendiği 19 Mayıs tarihini bayram olarak gençlere armağan etmiştir. Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi saygı, şükran ve rahmetle anıyor, tüm gençlerimizin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

‘İntihar edeceğim’ dedi, sahilde yatarken bulundu
YEREL HABERLER ‘İntihar edeceğim’ dedi, sahilde yatarken bulundu
Vali Tutulmaz 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı
YEREL HABERLER Vali Tutulmaz 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve ...
Alaplı’da "Mahremiyet ve Dijital Bağımlılık” eğitimi
YEREL HABERLER Alaplı’da "Mahremiyet ve Dijital Bağımlılık” eğitimi
Muhtarlar ve belediyelere su güvenliği, sanitasyon eğitimi verildi
YEREL HABERLER Muhtarlar ve belediyelere su güvenliği, sanitasyon ...
Tamirhanede doğum: Erkek köpek başlarından ayrılmadı Tamirhanede çalışırken doğuma tanıklık eden usta, "Babasından çok ben heyecanlandım" dedi
YEREL HABERLER Tamirhanede doğum: Erkek köpek başlarından ...
'Boncuk' ismini verdiği kuzu, çocuğu gibi peşinden ayrılmıyor
YEREL HABERLER 'Boncuk' ismini verdiği kuzu, çocuğu gibi peşinden ...
Çaycuma 'da yerli tohumlar toprakla buluştu
YEREL HABERLER Çaycuma 'da yerli tohumlar toprakla buluştu
ZBEÜ Gençlik Festivali’nde Tuğkan sahne aldı
YEREL HABERLER ZBEÜ Gençlik Festivali’nde Tuğkan sahne aldı
Yayla dönüş yolunda araç uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Yayla dönüş yolunda araç uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı
Motosikletle otomobil çarpıştı; 1 yaralı
YEREL HABERLER Motosikletle otomobil çarpıştı; 1 yaralı
Cadde ortasında unutulan valiz ekipleri harekete geçirdi
YEREL HABERLER Cadde ortasında unutulan valiz ekipleri harekete ...
Kızılay’dan Erdemir Genel Müdürü Oral’a teşekkür plaketi
YEREL HABERLER Kızılay’dan Erdemir Genel Müdürü Oral’a teşekkür ...
Kayıp şahıstan 8 aydır haber alınamıyor
YEREL HABERLER Kayıp şahıstan 8 aydır haber alınamıyor
Gülüç Irmağı’nda Kano Kürek yarışları yapılacak
YEREL HABERLER Gülüç Irmağı’nda Kano Kürek yarışları yapılacak
Annesini vuran 14 yaşındaki kıza tutuklama
YEREL HABERLER Annesini vuran 14 yaşındaki kıza tutuklama
Jandarmadan kenevir operasyonu
YEREL HABERLER Jandarmadan kenevir operasyonu
UYUMA aplikasyonu uyuşturucu şebekesini çökertti
YEREL HABERLER UYUMA aplikasyonu uyuşturucu şebekesini çökertti
Kakao yağı hamilelerin ilgisini çekiyor
YEREL HABERLER Kakao yağı hamilelerin ilgisini çekiyor
Annesini vuran genç kız tutuklandı
YEREL HABERLER Annesini vuran genç kız tutuklandı
Eşini rahatsız etmekle suçlayıp, iş yerinde vurdu
YEREL HABERLER Eşini rahatsız etmekle suçlayıp, iş yerinde vurdu
Aracıyla geldi, 80 kiloluk mazgalı çalıp gitti Pişkin hırsız rahat tavırlarıyla güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Aracıyla geldi, 80 kiloluk mazgalı çalıp gitti Pişkin ...
Çakmakla oynayan çocuk kendini yaktı
YEREL HABERLER Çakmakla oynayan çocuk kendini yaktı
Tartıştığı kişiyi silahla yaraladı
YEREL HABERLER Tartıştığı kişiyi silahla yaraladı
Alaplı’da bıçaklı yaralama: 3 yaralı
YEREL HABERLER Alaplı’da bıçaklı yaralama: 3 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.