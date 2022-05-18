Vali Tutulmaz 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımlayarak 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı. Tutulmaz’ın mesajı şöyle;

“19 Mayıs 1919, büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışıyla birlikte Anadolu’da özgürlük ve bağımsızlık ateşinin yakıldığı, Kurtuluş Savaşımızın başladığı gün, ilk adım ve bizleri Cumhuriyetle buluşturan, tarihin akışını değiştiren şanlı tarihimizin önemli bir dönüm noktasıdır. Atatürk’ün önderliğinde asil milletimiz ve kahraman ordumuzca milli birlik ve beraberlik ruhu ile binlerce şehit verilerek, büyük bedeller ödenerek yürütülen ve bizleri zaferle buluşturan Kurtuluş Savaşında, her türlü yokluk ve imkansızlığa rağmen vatansever bir milletin neleri başarabileceği tüm dünyaya ilan edilmiştir. Atatürk’ün Samsun’da istiklal meşalesini yakarak başlattığı, asil bir milletin hür ve bağımsız yaşama iradesini, azim ve kararlılığını tüm dünyaya gösterdiği, her safhası kahramanlıklarla dolu milli mücadele büyük bir inançla yürütülmüş, zaferle taçlanan bu destansı mücadele sonucunda büyük ve güçlü Türkiye Cumhuriyeti Devletinin temelleri atılmıştır. Büyük önder Atatürk büyük zorluklara kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devletini geleceğimizin mimarları, aydınlık yarınlarımızın güvencesi, umudumuz Türk gençliğine emanet ederek onlara verdiği değeri, duyduğu güveni, inancını ve sevgisini göstermiştir. Geleceğimize yön verecek erdemli Türk Gençliği; bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kendisine emanet edilen bu aziz vatana, Türkiye Cumhuriyeti’ne sahip çıkacak, koruyacak, kollayacak, gözetecek, hep daha ileriye taşıyarak gelecek nesillere aktaracak, üzerine düşen görev ve sorumluluğu yerine getirecektir. Onlara güveniyor, yürekten inanıyoruz. Yarınlarımızın güvencesi, yüksek ideallere sahip sevgili gençlerimiz, milli ve manevi değerlere gönülden bağlı, temel hak ve özgürlüklere saygılı, kişilikli, çok çalışan, araştıran, üreten, sorgulayan, donanımlı, teknolojiyi kullanan, kendini yenileyen ve geliştiren bireyler olarak ülkemizi geleceğe güvenle taşıyacak, milli birlik ve beraberliğimizi, bütünlüğümüzü bozmak isteyenlere asla fırsat vermeyecektir. Atatürk’ün liderliğinde asil milletimizin kahraman ordumuzla birlikte Kurtuluş Savaşında tek vücut halinde sergilediği azim, inanç ve kararlılığın unutulmaması, ülkemizin hep daha ileriye gitmesinde, başarıya ulaşmasında, büyük ve güçlü olmasında en önemli örnek ve etken olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle; Başta Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere aziz vatanımız için canını feda eden tüm şehitliklerimize, kahraman gazilerimize rahmet, minnet ve şükranla anıyor, aziz milletimizin saygıdeğer halkımızın ve sevgili gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum."

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