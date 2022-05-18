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Türkiye'nin ilk ve tek maden müzesinde "Müzeler Günü" heyecanı Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz: "Bir il turizmle gelişecekse müze sayısını artırmamız gerekir"

İHA

Türkiye'nin ilk ve tek maden müzesinde "Müzeler Günü" heyecanı Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz: "Bir il turizmle gelişecekse müze sayısını artırmamız gerekir"

Zonguldak'ta Türkiye'nin ilk ve tek maden müzesinde Müzeler Günü heyecanı yaşandı. Avrupa Endüstri Mirası Rotası üyesi olan Maden Müzesi'nde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Müzeler Günü dolayısıyla konuşan Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, "Elimizde hem maden müzesi hem de kömür deneyim ocağı var. Bu ikisini turizme iyi şekilde sunarsak ilimiz bundan kazançlı çıkacaktır" ifadelerine yer verdi.
Zonguldak Maden Müzesi ve Kömür Deneyim Ocağı'nda Müzeler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından filografi sanatçısının eserlerinin yer aldığı sergi gezildi. Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz filografi sanatçısıyla birlikte atölye çalışması yaptı. Devrek Bastonu sergisini gezen protokol atölye çalışmasında baston işlemecisini izledi. Zonguldak Maden Müzesi Müdür Vekili Seda Yılmaz, bu yıl kutlanan Müzeler Günü'nün ana temasının müzelerin gücü olarak belirlendiğini ifade etti. Yılmaz, "Uluslararası müzeler konseyi müzelerin toplumun gelişmesini vurgulamak ve halkın dikkatini müzelere yönetmek amacıyla yılda bir günü Müzeler Günü olarak ilan etmiştir. Bugünü 2011 yılından itibaren tüm dünya ülkeleri ile birlikte uyumlu bir kutlama olarak değerlendirebilmemiz için müzeler günü şeklinde kutlanma kararı alınmıştır. Bugün düzenlenen etkinliklerle kültürel varlıklarımızın tanıtımı, onarımı, özenle saklanarak gelecek nesillere aktarılabilmesi için bilinçli bir kamuoyu oluşturulması amaçlanmaktadır" dedi.
Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz da "Aslında müzeler bugün bir ziyaret yeri gibi ama tarih. Geçmişten bugüne gelinen noktayı bize gösteriyor. İçinde bulunduğumuz müze Zonguldak tarihini anlatıyor aslında. Ne zaman nasıl şekillendi, nereye geldi bunu anlatıyor. Bir de Ekrem Murat Zaman gibi bir sunucu olunca zaten tarihi yaşamamak mümkün değil. Kendisine teşekkür ediyoruz. Uzun vadede ilin en büyük değeri bu bölge olacak. Bunu her toplantıda söylüyorum. Dışarıdan insanlar Zonguldak'a geleceklerse en önemli gerekçelerinin bundan sonra deneyim ocağına girmek şeklinde olacaktır. Elimizde böyle değer var. Hem maden müzesi hem de yan tarafta deneyim ocağı var. Bu ikisini turizme iyi şekilde sunarsak ilimiz bundan kazançlı çıkacaktır. İki taraflı kazançlı çıkacaktır. İlimizin daha iyi tarafı tarihten bugüne kadar gelen madencilik kültürünün dışarıya tanıtılması ikincisi de bunun paraya döndürülerek buradaki insanlara daha fazla refah sağlayacak konuma getirilecektir. Potansiyel vardır. Başaramıyorsak bunu elde edemiyorsak bilin ki bizim eksikliğimizdir. Benden başlayarak burada bulunanların eksikliğidir. Çünkü çok güzel potansiyel var. Bu potansiyeli kullanmamız değerlendirmemiz gerekir. Bunu her toplantıda söylüyorum. Yine de burada söylemek durumundayız. İlimiz yeni olduğu için farklı müze konsepti de çok oluşmamış. Şimdi bir eğer il turizmle gelişecekse müze sayısını artırmamız gerekir. Hepsi bir yılda olmayacağı için bu yıl maden ocağı bölümünü önümüzdeki yıla başka bir müzeyle çıkmamız lazım. Bir başka yıl başka müzeyle çıkmamız lazım. Bunu örneğin Afyon'da gerçekleştirmiştik" şeklinde konuştu.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Arkeoloji Bölümü Doç. Dr. Fadile Gülden Ekmen "Tarih Öncesi Çağlarda Zonguldak ve Çevre Kültürlerle İlişkileri" ile Zonguldak BEÜ Arkeoloji Bölümü Araştırma Görevlisi Ali Güney "Arkeolojik Öneme Sahip Mağaralar ve Bunların Mağara Turizmindeki Yeri" başlıklı sunumlar yaptı. Maden Mühendisi Ekrem Murat Zaman Zonguldak Maden Müzesi hakkında bilgiler aktardı.

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