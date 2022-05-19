Zonguldak'ta 19 Mayıs coşkusu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Valilik önünde tören düzenlendi.

Törene Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, Baro Başkanı Avukat Türker Kapkaç, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, gençler ve vatandaşlar katıldı.

Tören öncesinde protokol üyeleri, Türk bayrakları, Atatürk resmî ve bando eşliğinde Fevkani Köprüsünden başlayarak Valilik binası önüne kadar yürüdü. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayarak, Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü çelenginin Atatürk Anıtı'na konulmasıyla sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.