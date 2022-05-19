Zonguldak’ta yunus ölüsü kıyıya vurdu

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Zonguldak’ta ölü yunus kıyaya vurdu.

Zonguldak’ta yunus ölümlerine bir yenisi daha eklendi. Geçtiğimiz aylarda yaşanan arda arda yunus ölümlerinin ardından bugün bir ölü yunus daha liman arkası mevkisinde kıyıya vurdu.

Limana gezmeye gelen vatandaşlar gördükleri manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşayarak, arda arda yaşanan ölümlere tepki gösterdi. Öte yaşanan peş peşe yunus ölümlerinin neden kaynaklandığı ise merak konusu oldu.



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