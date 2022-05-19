Çaycuma'da 19 Mayıs kutlandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103.yılı düzenlenen törenle kutlandı.

Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene, Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Programa, Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun ve ilçe protokolü ile öğretmen, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Şendoğan Kaya, "19 Mayıs 1919 tarihi Büyük Önder Atatürk'ün Samsun'a çıkış tarihi olmakla beraber, Kurtuluş Savaşı için atılmış en büyük adım olma özelliğine de sahiptir. Bütün umutların tükenmeye başladığı bir dönemde Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türk Milleti için bağımlı yaşamaktansa ölmek daha iyidir' diyerek Samsun'a çıkması, bağımsızlık ve özgürlük mücadelemizin de başlangıcı olmuştur. Sevgili gençler, binlerce şehit vererek, sıkıntı ve yokluklar içinde, büyük özverilerle kurulan Türkiye Cumhuriyeti sizlere emanettir. Bu değerli emaneti yaşatmak ve sonsuza kadar korumak, gelecek kuşaklara en iyi şekilde en başta gelen görevinizdir. Türk gençliği olarak Atatürk'ün emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Türk milletine karşı görev ve sorumluluklarınızı en güzel şekilde yerine getireceksiniz. Buna olan inancımız sonsuzdur." dedi.

Program öğrencilerin şiir okunması, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesinin okunması ve Gençliğin Ata'ya cevabının okunmasının ardından Nihat Kantarcı Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan halk oyunları gösterisi ile sona erdi.

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