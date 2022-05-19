Tırnakçılar çok sayıda esnafın canını yaktı Polis her yerde tırnakçılık yapan şüphelileri arıyor

Zonguldak’ın Ereğli ve Alaplı ilçelerinde dükkan dükkan gezip tırnakçılık yapan kadınlar çok sayıda esnafın canını yaktı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinden itibaren önce Alaplı ardından da Kdz. Ereğli ilçesine gelen şüpheliler dükkan dükkan gezip tırnakçılık yapmaya başladı. Girdikleri dükkanlardan fiyatı düşük olan bir ürün alıp kasaya 100 ya da 200 TL veren kadınlar, para üstü aldığında alışverişten vazgeçtiğini söyleyip el çabukluğuyla paranın bir kısmını cüzdanına koyup verdiği parayı da geri alıyor. Kasiyeri oyalayıp dalgınlığından faydalanan tırnakçılar bu yöntemle şu ana kadar iki ilçede 10’un üzerinde esnafın parasını aldı. Esnaftan bazıları güvenlik kameralarını incelediğinde dolandırıldıklarını anlayarak Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne gidip şikayetçi oldu.

Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri ilçenin birçok noktasında tırnakçılık yapan şüphelileri bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Tırnakçılar tarafından dolandırılan esnaf ise şehir dışından geldiğini düşündükleri tırnakçılara karşı diğer esnaf arkadaşlarının dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.