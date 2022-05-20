Çaycuma'da fener alayı düzenlendi

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Zonguldak'ın Çaycuma İlçesinde 19 Mayıs Atatürk 'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde akşam saatlerinde fener alayı düzenlendi.

Atatürk Anıtı önünde başlayan fener alayına, Programa, Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun, Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, CHP İlçe Başkanı Şeref Köktürk, eski CHP Milletvekili Ali İhsan Köktürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Şendoğan Kaya, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kalabalık topluluk Çaycuma Belediyesi Bandosu’nun çaldığı marşlar eşliğinde Nihat Kantarcı Caddesi’ni takiben Uğur Mumcu Caddesi’ne kadar ellerinde bayrak ve meşale ile yürüdü. Çaycuma sokaklarını dolduran coşkulu kalabalık fener alayı sonrası havai fişek gösterisini izledi. Bando eşliğinde söylenen marşlar sonrası program sona erdi.

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