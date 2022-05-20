Dolgu alanındaki yangın korkuttu

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Alaplı’da bulunan Karşıyaka dolgu alanında çıkan yangın korkuttu.

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde bulunan Karşıyaka dolgu alanında yangın çıktı. Alaplı Belediyesi'ne ait dolgu sahası içerisine bırakılan çöplerin tutuşmasıyla başlayan yangın, çevrede yaşayan vatandaşlarda paniğe neden oldu. Alevleri gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonrası yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

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