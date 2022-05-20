Araç içinde uyuşturucu ile yakalandılar

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Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kozlu ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda 2,48 gram bonzai, 12,55 gram metamfetamin, 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet hassas terazi ve 1 adet döner bıçağı ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Zonguldak’ın Kozlu İlçesinde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Arama kararına istinaden bir araç ve içerisinde bulunan 3 şahıs üzerinde yapılan aramada, 2,48 gram bonzai, 12,55 gram metamfetamin, 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet hassas terazi ve 1 adet döner bıçağı ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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