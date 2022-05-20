Zonguldak’ta uyuşturucu operasyonunda 4 gözaltı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 4 kişi gözaltına alınırken, bir miktar uyuşturucu, tarihi eser değerinde bilezik, tabanca ve mermileri ele geçirildi.
Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri son 3 gün içerisinde yaptıkları uyuşturucu operasyonunda 4 kişiyi gözaltına aldı. Düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin evleri ile üzerlerinde yapılan aramalarda 3 gram uyuşturucu madde, 1 adet tarihi eser niteliğinde altın bilezik, 1 adet define aramaya yarayan dedektör, 1 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet bıçak, 2 adet mermi ile 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.