Alaplı’da karşıya geçen yayaya otomobil çarptı

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Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde otobüse binmek için yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı kadın yaralandı.

Kaza, Yeni Siteler Okullar Caddesi üst geçit meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Okullar Caddesi'nde otobüse binmek için karşıdan karşıya geçmeye çalışan Behiye N. Ö.’ye Siteler bölgesinden seyir halinde olan M.A. idaresindeki 67 AAE 086 plakalı Hyundai marka otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle düşen kadın yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kadın ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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