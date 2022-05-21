Rektör Özölçer İbn-i Sina kampüsünü ziyaret etti

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, İbni Sina Kampüsünü gezerek incelemelerde bulundu.

Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal ve Hastane Başhekimi Doç. Dr. Özcan Pişkin eşliğinde Sağlık Kampüsündeki sosyal tesisleri, hastane bahçesi ve kütüphaneyi gezerek yetkililerden yapılan çalışmalarla ilgili ayrıntılı bilgi aldı.

Öğrencilerle ve vatandaşlarla sohbet eden Rektör Özölçer, sunduğu sağlık hizmetleriyle Batı Karadeniz Bölgesi’nin sağlık üssü olan İbni Sina Kampüsünün alt yapısının daha da güçlendirilerek donanımlı ve nitelikli sağlık hizmetini her geçen gün arttıracaklarını ifade etti.

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