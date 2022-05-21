Üniversite öğrencileri Kdz. Ereğli Plajı'nı temizledi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik

Danışmanlık bölümü öğrencileri tarafından' Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi' çerçevesinde Kdz. Ereğli Plajı'nı çöplerden temizledi.

Ereğli Eğitim Fakültesi öğretim üyelerinden Dr. Süleyman Akçıl'ın proje danışmanlığı yaptığı öğrenci grubu Kdz. Ereğli plajında çevre temizliği etkinliği yaptı.

Üniversite öğrencileri tarafından hazırlanan etkinlik, plaj çevresinde ki vatandaşlardan yoğun bir destek ve ilgi gördü. Öğrencilerin düzenlediği plaj temizleme etkinliğinin Filyos’da yapılmakta olan Filyos Vadisi Projesi’ni Ereğli halkına duyurmak ve çevre temizliğine dikkat çekmek için düzenlendiği belirtildi. Öğrenciler etkinlikle ilgili yaptıkları açıklamada öncelikli hedeflerinin Filyos Projesi ile ilgili olarak Ereğli halkını bilgilendirmek olduğunu dile getirdi. Öğrenciler açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: “Ülke ekonomimize katkı sağlayacak ve Zonguldak’ı daha da geliştirecek olan Filyos Vadisi Projesi ile ilgili Ereğli halkını bilgilendirmek ve gelişirken asıl önemli olanın doğa olduğunu hatırlatmaktır. Bizler vatandaş olarak ülkemiz için yapılan projeleri desteklemeli ve çevreyle olan ilişkilerini de göz önünde bulundurmalıyız"

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