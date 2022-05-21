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MÜSİAD’tan enerjide yerli kaynak vurgusu

İHA

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Karadeniz Ereğli Başkanı Abdülkadir Çınar, genel merkezde gerçekleştirilen ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in katıldığı Uluslararası Enerji Zirvesi'ni değerlendirdi.

MÜSİAD’tan enerjide yerli kaynak vurgusu

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Karadeniz Ereğli Başkanı Abdülkadir Çınar, genel merkezde gerçekleştirilen ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in katıldığı Uluslararası Enerji Zirvesi’ni değerlendirdi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in katılımıyla Uluslararası Enerji Zirvesi düzenledi. MÜSİAD Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen program hakkında bilgiler veren MÜSİAD Karadeniz Ereğli Başkanı Abdulkadir Çınar, bağımsız ve milli enerjinin öneminin vurgulandığı programda MÜSİAD’ın Enerji Stratejisi hakkında Genel Başkan Mahmut Asmalı tarafından açıklama yapıldığını ifade etti. Başkan Çınar yazılı olarak yaptığı açıklamada zirveye ilişkin olarak şu bilgilere yer verdi:

“MÜSİAD Uluslararası Enerji Zirvesi'nde 'MÜSİAD Enerji Stratejisi'ni katılımcılarla paylaşan Genel Başkanımız Mahmut Asmalı, enerjide bağımsızlığın yerli ve milli enerji kaynaklarının geliştirilmesiyle mümkün olduğunu işaret etti. Genel Başkanımız, MÜSİAD olarak Enerji Stratejisi dahilinde 3 temel prensip belirlendiğini ifade ederek; bu bağlamda yerli, verimli ve teknoloji odaklı enerji üretim ve tüketimi, Türkiye’nin enerji sanayisinin inşa edilmesi ve enerjide bağımsız, güvenilir kuşak yol Türkiye perspektifi planlandığını söyledi. MÜSİAD olarak enerji alanında belirlenen temel prensipler çerçevesinde 11 maddelik bir strateji planı hazırlandığını belirten Genel Başkanımız, hazırlanan yeni yol haritası ile gelecek dönem enerji politikalarının şekillenmesinde rehber bir vizyon enerji dinamiklerine dokunmayı hedeflediklerini söyledi ve MÜSİAD Enerji Strateji Planı maddelerini şöyle sıraladı: Elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin payı 2050 yılına kadar yüzde 75’e, dünya yenilenebilir enerji pastasındaki payımız ise yüzde 3’e çıkartılmalıdır. Bireysel yenilenebilir enerji yatırımlarının bürokrasisi ise sıfırlanmalıdır. Enerji verimliliği yerli ve milli enerji kaynağıdır. 102040 modeli ile, gelecek 10 yılda enerji verimliliği yatırımına 20 milyar dolar finansman sağlanarak, enerji verimliliği ile ithal enerjide 40 milyar dolar azaltım hedefi koyularak milli enerji verimliliği seferberliği ilan edilmelidir. Petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerini tüm gücümüzle desteklerken, iklim değişikliği hedefleri dahilinde doğalgaz ve nükleer enerjinin yeşil yakıt statüsüne alınmasını teklif ediyoruz. Bu bağlamda yenilenebilir ve düşük karbonlu gazların üretimine ağırlık verilmeli ve yerli teknolojilerin geliştirilmesi teşvik edilmelidir. Sera gazı emisyonu hedeflerimize ulaşmak ve enerjide bağımsızlığımızı artırmak için nükleer enerjinin, toplam elektrik üretimindeki payının, 20 yılda yüzde 20’ye çıkartılmasını talep etmekteyiz. Yerli ve milli enerji politikamıza destek olacak şekilde bir enerji sanayisi stratejisi oluşturulmasını talep ediyoruz. Kamu, üniversite ve sanayi iş birliği ile yerli enerji teknolojileri geliştirilmesine ağırlık verilmesini temenni ediyoruz. Türkiye yenilenebilir enerji ekipman üretiminde temiz enerji hedefi koyan AB’nin bir numaralı tedarikçisi olabilir. MÜSİAD, üyeleri ile bu hamlede görev almaya taliptir. Bu bağlamda MÜSİAD üyeleri ile fotovoltaik panel üretiminde yatırım kararı alındığını da gururla belirtmek istiyorum. Türkiye’de 20 yılda 5 milyar dolar/yıl ihracat yapılabilecek milli hidrojen hamlesi başlatılarak, yerli ve yabancı sermaye için Türkiye’de yatırıma uygun ortam oluşturulmasını talep ediyoruz. Üç kıtanın merkezindeki Türkiye’nin; topraklarından geçen petrol ve gaz hatlarını artırarak, ‘Dünyanın Enerji Kuşak Yolu Türkiye’ sloganıyla hem enerjide artan talebi garanti altına alması hem de istikrarlı enerji tedarikçisi konumunu güçlendirmesi ile ilgili iradenin devamını bekliyoruz. Enerji; Türkiye için gider değil, gelir kalemine dönüşebilir. Bu dönüşüm için genç, nitelikli istihdam gücü gerekmektedir. Yapılacak çalışmalar ile Türkiye 10 yılda enerji dönüşümüne 200 bin yeni istihdam sağlayacak enerji istihdamı hamlesini başlatmalıdır. Mevcut bina stokunda dönüşüm ve finansmanlı yerli üretim yalıtım seferberliği ile yılda 7 milyar dolar enerji tasarrufuna 10 yılda ulaşacak mevzuat altyapısının oluşturulmasını talep ediyoruz. Bu politika ile enerji tasarrufu, yerli üretim, ekonomik canlanma ve istihdam sağlanacaktır. Bu aynı zamanda enerjide dışa bağımlılığı azaltan önemli etkendir. Yerli otomobilimiz TOGG ile birlikte elektrikli araçlar için gerekli enerjiyi, dağıtık enerji ile yenilenebilir enerjiden sağlayacak çalışmalar yapılmalıdır. Bu bağlamda depolama teknolojileri için teşvik ve desteklerin artırılması bu dönüşüm için önem arz etmektedir. Enerji dönüşümü için en önemli ihtiyaç olan kritik minerallerin sürdürülebilir temini ve güvenliği, dönüşüm için başlıca maddelerimizden biridir.”
Çınar, MÜSİAD Enerji Zirvesi programımızın ve alınan kararların hayırlı ve hayırlara vesile olmasını diledi.

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