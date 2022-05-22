ZBEÜ Fen Edebiyat Fakültesinde bağımlılık konusu konuşuldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ZBEÜ Fen Edebiyat Fakültesinde bağımlılık konusu konuşuldu

İHA

ZBEÜ Fen Edebiyat Fakültesinde bağımlılık konusu konuşuldu

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi çatısı altındaki pek çok bölüm hafta boyunca düzenledikleri seminer ve konferanslarla bağımlılık türlerine dair farkındalık oluşturmaya çalıştı.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Arman, üniversite öğrencilerinin alkol bağımlılığı konusunda bilinçlendirilmesi ve farkındalık oluşturulması amacıyla çevirimiçi seminer düzenledi. Söz konusu seminer öğrenci ve öğretim üyelerinden yoğun ilgi görürken, etkinlikte alkol bağımlılığı konusunda farkındalık oluşturacak pek çok bilgi paylaşıldı.
Alkolün nörotransmitterler üzerindeki etkilerine ve yol açtığı zihinsel hasarlara ilişkin detaylı bilgilendirmenin yapıldığı etkinlikte, ayrıca alkolün yol açtığı sağlık sorunları ve hastalıklar örneklerle anlatılarak, alkolün toplum üzerindeki olumsuz etkilerine ilişkin istatistiksel veriler katılımcılarla paylaşıldı.
Bağımlılığın bir diğer çeşidi olan tütün bağımlılığı ise Psikolog Hatice Ünal tarafından verilen çevrim içi seminer yoluyla masaya yatırıldı. Etkinliklerde bağımlılık, bağımlılık döngüsü, bağımlılığın psikolojik temelleri, tütünün sağlık üzerindeki etkileri ve Dsm V’teki Tanı Kriterleri konuları tartışıldı.
Bir diğer tütün bağımlılığı etkinliği ise Üniversite FenEdebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünün düzenlediği ve konuşmacı olarak İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünden Doç. Dr. Özlen Konu katıldığı konferans oldu. ‘Tütün Bağımlılığıyla Mücadele’ temalı etkinlikte, Dr. Özlen Konu ‘Kolinerjik Sinyaller ve Kanser’ başlıklı sunumuyla tütün bitkisi içeriğindeki ana maddelerden olan nikotinin hücreye alınmasını sağlayan CHRNA5 proteini ve bu proteinin akciğer ve meme kanseri dahil birçok kanserdeki rolü hakkında katılımcıları aydınlattı. Güncel çalışmalarından örnekler de veren Dr. Konu, nikotin alınımının ve bağımlılığının kanser tedavisinde hastalığın nüksetmesi konusundaki etkilerini vurguladı.
Son olarak, Yeşilay Zonguldak Şubesi Koordinatör Formatörü Rehber ve Psikolojik Danışman Aynur Gözübek tarafından bağımlılık konusunda bir eğitim düzenlendi. Söz konusu eğitimde bağımlılık kavramı, bağımlılık döngüsü, teknoloji bağımlılığı ve belirtileri, teknoloji bağımlılığında riskli konumda bulunanlar, teknoloji bağımlılığı türleri, oyun bağımlılığı, cep telefonu bağımlılığı, sosyal medya bağımlılığı, bağımlılıklarla mücadele yöntemleri ve Yeşilay Danışmanlık Merkezleri konularına yönelik ayrıntılı bilgiler verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

ZBEÜ ZONSES’e ev sahipliği yaptı
YEREL HABERLER ZBEÜ ZONSES’e ev sahipliği yaptı
Karadeniz'de tedirgin eden görüntü Ukraynalı ve Türk akademisyenler ortak çalışmayla yunus ölümlerini araştırmaya başladı
YEREL HABERLER Karadeniz'de tedirgin eden görüntü Ukraynalı ve Türk ...
Maden ocağında Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutladılar Maden işçisi Tolga Kuku: "Bize her yer Trabzon sloganını ispatlamış olduk"
YEREL HABERLER Maden ocağında Trabzonspor'un şampiyonluğunu ...
MÜSİAD’tan enerjide yerli kaynak vurgusu
YEREL HABERLER MÜSİAD’tan enerjide yerli kaynak vurgusu
Valilikten 'Patpat' diye tabir edilen tarım araçları için önemli uyarı
YEREL HABERLER Valilikten 'Patpat' diye tabir edilen tarım araçları ...
Üniversite öğrencileri Kdz. Ereğli Plajı'nı temizledi
YEREL HABERLER Üniversite öğrencileri Kdz. Ereğli Plajı'nı temizledi
Saldırıya uğrayan Baro Başkanı: "Sağlık durumum iyi, şikayetçi değilim”
YEREL HABERLER Saldırıya uğrayan Baro Başkanı: "Sağlık durumum iyi, ...
Çaycumalılar Buluşuyor etkinliğinde katkı verenlere teşekkür belgesi
YEREL HABERLER Çaycumalılar Buluşuyor etkinliğinde katkı verenlere ...
BEÜ etkinliklerini hız kesmeden devam etti
YEREL HABERLER BEÜ etkinliklerini hız kesmeden devam etti
Rektör Özölçer İbn-i Sina kampüsünü ziyaret etti
YEREL HABERLER Rektör Özölçer İbn-i Sina kampüsünü ziyaret etti
Zonguldak Baro Başkanı otoparkta yumruklu saldırıya uğradı
YEREL HABERLER Zonguldak Baro Başkanı otoparkta yumruklu saldırıya ...
BEÜ’den TÜBİTAK 2209 A/B Programı'nda büyük başarı
YEREL HABERLER BEÜ’den TÜBİTAK 2209 A/B Programı'nda büyük başarı
Alaplı’da karşıya geçen yayaya otomobil çarptı
YEREL HABERLER Alaplı’da karşıya geçen yayaya otomobil çarptı
Jandarmadan kumar oynanan iş yerine operasyon
YEREL HABERLER Jandarmadan kumar oynanan iş yerine operasyon
Yaşlı kadını dolandıran şüpheliler polisten kaçamadı
YEREL HABERLER Yaşlı kadını dolandıran şüpheliler polisten kaçamadı
Zonguldak’ta uyuşturucu operasyonunda 4 gözaltı
YEREL HABERLER Zonguldak’ta uyuşturucu operasyonunda 4 gözaltı
Aromasıyla sofraları süsleyen Zonguldak Ereğli çileğinde hasat başladı Çilekler tarlada toplanmadan satıldı
YEREL HABERLER Aromasıyla sofraları süsleyen Zonguldak Ereğli ...
Kanserden ölen Güller öğretmen gözyaşlarıyla uğurlandı
YEREL HABERLER Kanserden ölen Güller öğretmen gözyaşlarıyla ...
Yaşlıların ilacını “Sağlıkbot" ile hatırlatacaklar Mesleki Eğitim Fuarı'nda projeleri ile ilgi odağı oldular
YEREL HABERLER Yaşlıların ilacını “Sağlıkbot" ile ...
Durabeyli köyü turnuva şampiyonu
YEREL HABERLER Durabeyli köyü turnuva şampiyonu
Vatandaşlar silinen yol çizgilerinin yenilenmesini istedi
YEREL HABERLER Vatandaşlar silinen yol çizgilerinin yenilenmesini ...
İş yerinde kumar oynarken yakalandılar
YEREL HABERLER İş yerinde kumar oynarken yakalandılar
Araç içinde uyuşturucu ile yakalandılar
YEREL HABERLER Araç içinde uyuşturucu ile yakalandılar
Dolgu alanındaki yangın korkuttu
YEREL HABERLER Dolgu alanındaki yangın korkuttu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.