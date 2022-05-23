Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TIR´lardan oluşan düğün konvoyuna 8 bin TL ceza 

DHA

TIR´lardan oluşan düğün konvoyuna 8 bin TL ceza 


Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA) ZONGULDAK´ın Ereğli ilçesinde, Melek ve Necati Fidan düğün arabası olarak TIR´ı kullanırken, konvoya TIR´lar da eşlik etti. Yaklaşık 20 TIR´a korna çalarak çevreyi rahatsız ettikleri gerekçesiyle 8 bin TL ceza kesildi. 
Ereğli ilçesinde lojistik firması sahibi Satılmış Fidan´ın oğlu Necati Fidan, düğün arabası olarak TIR´ı tercih etti. Süslenen TIR´a, yaklaşık 20 TIR da eşlik ederek gelini almak için eve gelindi. Melek Fidan, TIR´a binmekte zorlanınca Necati Fidan, araca çıkmasında yardımcı oldu. Melek Fidan, Ereğli sokaklarında dolaşan TIR´dan kendisine merakla bakanlara el salladı. Şehir merkezinde çalınan kornadan dolayı polis merkezine yapılan şikayet üzerine TIR´lara çevreye rahatsızlık vermeleri nedeniyle yaklaşık 8 bin lira ceza kesildi. 
TIR ile düğün salonuna gelen Melek Fidan, kendisinin böyle bir konvoy beklemediğini ve kendisi için bu hazırlığı yapan eşi ve arkadaşlarına teşekkür ederek, "Eşim üniversiteden arkadaşımdı. Daha sonra aşka döndü. Fikir eşimden çıkmış. Hiç böyle bir şey beklemiyordum. Benim için sürpriz oldu. Çok heyecanlıyım" dedi. 
Necati Fidan ise, "Babam yıllardır nakliyecilik mesleğinde faaliyet gösteriyor. Ben de okuldan sonra babamın yanına iş yerine döndüm. Herkes otomobil, üstü açık araba ve cip ile yapıyor. Bizim mesleğimiz TIR´cılık. Yıllardır bu sektörün içindeyiz. Bir farkındalığımız olsun istedik. Aklımıza böyle bir fikir geldi. Bence güzelde oldu" dedi. Necati Fidan cezayla ilgili olarak, "Ceza yediysek de feda olsun. Eşime feda olsun" diye konuştu. 
Necati Fidan´ın babası Satılmış Fidan, "Cezayı yiyenler hepsi arkadaşımız, kardeşimizdir. Bir tane oğlum var. Onun da en mutlu günü bugün. Oğlumun mutlu olduğu bugün de gereken ne ise yaparız. Devletimizin kestiği parmak acımaz" dedi.  
 DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE
2022-05-23 08:46:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ormanlık alanda kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu
YEREL HABERLER Ormanlık alanda kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu
Zonguldak'ta kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu
YEREL HABERLER Zonguldak'ta kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu
Zonguldaklı sporcu Türkiye 2.'si oldu
YEREL HABERLER Zonguldaklı sporcu Türkiye 2.'si oldu
Maden ocağında Trabzonspor´un şampiyonluğunu kutladılar
YEREL HABERLER Maden ocağında Trabzonspor´un şampiyonluğunu ...
Harmankaya ziyaretçilerini büyüledi
YEREL HABERLER Harmankaya ziyaretçilerini büyüledi
Zabıta yeleği ile nikahlarını kıydılar
YEREL HABERLER Zabıta yeleği ile nikahlarını kıydılar
ZBEÜ Fen Edebiyat Fakültesinde bağımlılık konusu konuşuldu
YEREL HABERLER ZBEÜ Fen Edebiyat Fakültesinde bağımlılık konusu ...
ZBEÜ ZONSES’e ev sahipliği yaptı
YEREL HABERLER ZBEÜ ZONSES’e ev sahipliği yaptı
Karadeniz'de tedirgin eden görüntü Ukraynalı ve Türk akademisyenler ortak çalışmayla yunus ölümlerini araştırmaya başladı
YEREL HABERLER Karadeniz'de tedirgin eden görüntü Ukraynalı ve Türk ...
Maden ocağında Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutladılar Maden işçisi Tolga Kuku: "Bize her yer Trabzon sloganını ispatlamış olduk"
YEREL HABERLER Maden ocağında Trabzonspor'un şampiyonluğunu ...
MÜSİAD’tan enerjide yerli kaynak vurgusu
YEREL HABERLER MÜSİAD’tan enerjide yerli kaynak vurgusu
Valilikten 'Patpat' diye tabir edilen tarım araçları için önemli uyarı
YEREL HABERLER Valilikten 'Patpat' diye tabir edilen tarım araçları ...
Üniversite öğrencileri Kdz. Ereğli Plajı'nı temizledi
YEREL HABERLER Üniversite öğrencileri Kdz. Ereğli Plajı'nı temizledi
Saldırıya uğrayan Baro Başkanı: "Sağlık durumum iyi, şikayetçi değilim”
YEREL HABERLER Saldırıya uğrayan Baro Başkanı: "Sağlık durumum iyi, ...
Çaycumalılar Buluşuyor etkinliğinde katkı verenlere teşekkür belgesi
YEREL HABERLER Çaycumalılar Buluşuyor etkinliğinde katkı verenlere ...
BEÜ etkinliklerini hız kesmeden devam etti
YEREL HABERLER BEÜ etkinliklerini hız kesmeden devam etti
Rektör Özölçer İbn-i Sina kampüsünü ziyaret etti
YEREL HABERLER Rektör Özölçer İbn-i Sina kampüsünü ziyaret etti
Zonguldak Baro Başkanı otoparkta yumruklu saldırıya uğradı
YEREL HABERLER Zonguldak Baro Başkanı otoparkta yumruklu saldırıya ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.