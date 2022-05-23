Giyim sergisi açıldı

Zonguldak Fatih Halk Eğitim Merkezi'nin Giyim kursu yıl sonu sergisi törenle açıldı.

Serginin açılışına Vali Mustafa Tutulmaz ve eşi Fatma Tutulmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, İl Jandarma Komutanı Albay Cezmi Yalınkılıç, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Akçay, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Yaşar Karaman, Fatih Halk Eğitim Merkezi Müdürü Türkan Tuygar, Çevre Şehircilik İklim Değişikliği İl Müdürü Şenol Ayyıldız ile çok sayıda davetli topluluğu katıldı. Devlet Güzel Sanatlar Galerisinde açılan giyim sergisinde eğitim gören kursiyerler tarafından elde edilen giysiler sergilendi. Usta öğretici Birsel Arık'ın 25 kursiyeri tarafından yapılan giysilerin sergisi büyük ilgi gördü. Serginin açılışını Vali Mustafa Tutulmaz, eşi Fatma Tutulmaz ile birlikte açtı.

Açılış kurdelesinin kesilmesinden sonra ise Vali Mustafa Tutulmaz eşi ve protokol üyeleri sergide eserleri incelediler. Vali Mustafa Tutulmaz kurs yöneticilerini ve kursiyerleri tebrik etti.

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