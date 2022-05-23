Gazinocuların kavgası: 1 ölü, 1 yaralı



Ali Sencer ARSLAN/DEVREK (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde, gazino sahibi Muhammet B. (30) tartıştığı bir başka gazinonun sahibi Tolga Korkmaz´ı (44) tüfekle vurarak öldürdü, araya giren garson Onur P.´yi (34) de yaraladı.

Olay, sabah saatlerine doğru Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Gazino sahibi Muhammet B. ve L.A. (44) aralarında husumet olan Tolga Korkmaz'a ait gazinoya gitti. Burada çıkan tartışmada Muhammet B. ve L.A. silahlarını çıkardı. L.A.'nın tabancası tutukluk yaparken, Muhammet B. pompalı tüfekle Tolga Korkmaz'ı vurdu. Olaya müdahale etmeye çalışan garson Onur P. ise yaralandı. İki şüpheli, kaçtı.

İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan 2 çocuk babası Tolga Korkmaz, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Güvenlik güçleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Devrek Ali Sencer ARSLAN

2022-05-23 12:43:27



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.