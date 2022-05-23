Av. Güner gazetecilere basın kanunu ve TCK’yı anlattı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Kdz. Ereğli Gazeteciler Derneği (EGD), üyelerine yönelik eğitim semineri düzenledi. Dernek binasında düzenlenen seminere, Zonguldak Barosu Avukatlarından Engin Güner konuşmacı olarak katıldı.

EGD Başkanı Şafak Erel, yönetim kurulu üyeleri, Alaplı Faal Gazeteciler Derneği Başkan’ı Metin Mudanya ile Kdz. Ereğli ve Alaplı'dan çok sayıda EGD üyesi gazetecinin katıldığı seminerde, Av. Engin Güner 'Basın Kanunu ve TCK' konularında katılımcıları bilgilendirdi.

İki bölüm halinde gerçekleştirilen seminerin açılış konuşmasını yapa EGD Başkanı Şafak Erel, üyelere yönelik bu tür eğitim seminerlerinin ve faaliyetlerinin devam edeceğini söyledi.

Başkan Erel'ın ardından Av. Güner “Basın Özgürlüğü, Kişilik Hakları, Kamu Yararı, Kamusal Alan, Özel Alan, Gizli Alan, Basın Suçları, Basında Ceza Sorumluğu, Süreli ve Süresiz Yayınlarda Ceza Sorumluğu, Haber Verme ve Eleştiri Hakkı” gibi birçok konuda sunum eşliğinde gazetecileri bilgilendi. Av. Güner, seminer esnasında kendisine yöneltilen soruları da detaylı olarak yanıtladı. Seminerin sonunda EGD Başkanı Erel, Av. Güner'e 'Teşekkür Belgesi', semineri takip eden gazetecilere de 'Katılım Belgesi' takdim etti.

Öte yandan, EGD Yönetim Kurulu tarafında yapılan açıklamada, üyelere yönelik bu tür etkinliklerin önümüzdeki günlerde de devam devam edeceği ifade edildi.

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